PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 10 mars – NBA

Mon pronostic : Philadelphie bat Brooklyn, au moins 25 points inscrits par Embiid et au moins 20 points inscrits par Durant (2.00)

C’est une rencontre très intéressante au Wells Fargo Center. Philadelphie est actuellement en très grande forme, avec huit victoires sur ses dix derniers matches. Les Sixers peuvent notamment s’appuyer sur un Joel Embiid toujours plus étincelant mais aussi sur un James Harden qui se sent de mieux en mieux. Le joueur de trente-deux ans fait d’ailleurs face à ses anciens coéquipiers, avec qui la mayonnaise n’aura jamais pris, ce qui devrait constituer pour lui une motivation supplémentaire. Surtout que Brooklyn est en grande difficulté. S’ils viennent de s’imposer à Charlotte, les Nets perdent quasiment toutes leurs rencontres depuis fin janvier. Kyrie Irving est, certes, très bon, tandis que Durant retrouve petit à petit son niveau depuis son retour de blessure. Je ne vois cependant pas Brooklyn tenir défensivement face à un tel adversaire. Je vous propose donc de miser sur un succès de Philadelphie avec plus de 24,5 points inscrits par Embiid et plus de 19,5 points inscrits par Durant (2.00). Si vous souhaitez multiplier vos gains, vous pouvez y ajouter plus de 29,5 points marqués par Irving et plus de 19,5 points marqués par Harden, pour un MyMatch coté à 8.50 !

