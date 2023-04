PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 11 avril – NBA

Mon pronostic : Miami bat Atlanta, Butler et Adebayo marquent au moins 20 points (2.85)

Ce match me semble beaucoup trop déséquilibré. Miami est une équipe habituée à ce type de rencontres. Le Heat sait faire le travail à domicile et cumule actuellement 8 victoires consécutives sur son parquet face à son adversaire du jour. Porté par un duo Butler-Adebayo en grande forme, je ne vois ainsi pas comment les Hawks pourraient réaliser l’exploit. Particulièrement décevant cette saison, Atlanta possède notamment la sixième plus mauvaise défense de la conférence Est. Surtout, les performances en déplacement sont globalement mauvaises, avec 9 défaites sur les 12 dernières rencontres. Miami devrait se qualifier pour les play-off sans trop de difficulté avec au moins 20 points inscrits par Butler et Adebayo.

