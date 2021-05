PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 11 mai NBA

Mon pronostic : Miami s'impose à Boston (1.83) !

Deux jours après sa défaite, Boston retrouve Miami cette nuit pour une revanche cruciale en vue des places directement qualificatives en play-offs ! Septièmes à l'Est, les Celtics n'ont plus le choix et doivent absolument l'emporter s'ils veulent encore espérer accrocher la sixième place qu'occupe leur adversaire du jour. Mais le Heat tourne très bien dans ce rush final : cinq succès sur ses six derniers matches. La franchise floridienne me semble beaucoup plus armée pour l'emporter une nouvelle fois, d'autant plus que Jaylen Brown manquera à l'appel du côté de Boston pour le reste de la saison en raison d'une blessure au doigt. C'est un gros coup dur qui arrive au pire moment ! Je vous conseille donc de parier sur la victoire de Miami pour une cote à 1.83. Vous pouvez ajouter à cette victoire +225,5 points dans le match pour passer à 3.15 ! Enfin, je vous laisse découvrir mes MYMATCH ci-dessous pour remporter le jackpot. Bonne chances à tous.

MYMATCH

Boston - Miami : J. Butler marque au moins 19,5 pts + J. Tatum marque au moins 24,5 pts + E. Fournier marque au moins 19,5 pts (6.25)

Indiana - Philadelphie : Victoire des 76ers + C. LeVert marque au moins 19,5 pts + T. Harris marque au moins 19,5 pts + D. Sabonis capte au moins 11,5 rebonds (5.70)

Golden State - Phoenix : S. Curry marque au moins 34,5 pts + D. Booker marque au moins 19,5 pts + D. Green délivre au moins 8,5 passes décisives + C. Paul délivre au moins 9,5 passes décisives (8.50)