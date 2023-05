PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 11 mai - NBA

Mon pronostic : Philadelphie bat Boston (2.15)

C'est difficile de croire qu'une équipe qui se déplace est favorite. Après avoir fait un superbe travail au match précédent sur le parquet de Boston pour prendre l'avantage dans cette série (3-2), Philadelphie a une opportunité en or de rejoindre les finales de conférences en cas de victoire ce soir lors de ce sixième match, sur leur parquet. S'aventurer sur un match sept à l'extérieur, c'est très périlleux, donc je pense qu'ils ne laisseront pas passer cette chance. Après le premier tour, on pensait que les Celtics avaient laissé deux matchs à Atlanta, mais on se rend compte que, finalement, ils ont des difficultés et sont moins souverains que l'année dernière. De plus, je vois Joël Embiid dire à tout le monde "voilà pourquoi je suis MVP de la ligue", et emmener son équipe en finale de conférence.

