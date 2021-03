PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 11 mars NBA

Mon pronostic : victoire de Brooklyn face à Boston (1.68) !

Gros match qui nous attend cette nuit en NBA entre le 2e et le 4e à l’Est. Les Nets sont de plus en plus forts à l’image de leurs neuf victoires lors de leurs dix derniers matches. La première place de la conférence est en ligne de mire. Même sans Kévin Durant, l’équipe tourne à plein régime avec des victoires chez les Spurs (113-124) et les Rockets (114-132). C’est plus difficile du coté de Boston qui compte un bilan de 19 victoires pour 17 défaites. Jaylen Brown est très bon depuis le début de la saison mais ça ne peut pas toujours suffire. Brooklyn est, qui plus est, très bon à domicile (13v-6d) tandis que les Celtics sont mauvais en déplacement (7v-12d). C’est pourquoi je miserais assez sûrement sur la victoire des Nets avec notamment un grand James Harden qui est exceptionnel depuis son arrivée.

