PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 12 avril NBA

Mon pronostic: les Lakers de Los Angeles battent New York (2.25).

Nouvelle nuit de NBA avec cette très belle affiche entre New York et les Lakers de Los Angeles. Le 8e à l’Est face au 5e à l’Ouest. Attention aux Knicks qui viennent de s’imposer à deux reprises: contre les Grizzlies et face aux Raptors. Les Lakers restent eux aussi sur un joli succès contre les Nets. Ce qui n’est pas rien! Cette équipe arrive à s’en sortir malgré l’absence de sa star Lebron James. Pour l’instant elle peut compter sur Andre Drummond ou encore Dennis Schröder. Je suis convaincu qu’elle aura à cœur de briller une nouvelle fois cette nuit. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès des Lakers de Los Angeles contre New York!

