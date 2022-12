PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 12 décembre - NBA

Mon pronostic : les Clippers battent Boston (2.40) !

Je pense que Les Clippers vont enfin lancer leur saison la nuit prochaine ! La franchise californienne, septième de la conférence Ouest, peut enfin compter sur l'intégralité de son effectif avec le retour des deux All Stars Leonard et George. Les partenaires de Nicolas Batum passent un vrai test en recevant Boston, leader de la conférence Est et qui possède le meilleur bilan de la Ligue. Les Celtics sont au coeur d'un road trip à l'Ouest et ils viennent de perdre sur le parquet de Golden State. Pour la cote, je vous conseille de miser sur un succès des Clippers (2.40) !

Pariez sur Clippers - Boston ici