PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 12 janvier – NBA

Mon pronostic : Boston gagne à Brooklyn (1.62)

Le forfait de Kevin Durant, blessé au genou, va fortement pénaliser Brooklyn durant les semaines à venir et notamment pour ce choc face au leader, Boston. Les Nets restent tout de même sur deux succès de rang en déplacement à la Nouvelle-Orléans et à Miami mais la marche sera bien plus haute face aux Celtics qui viennent d’aligner un quatrième succès consécutif. Cette absence que l’on a évoquée va peser trop lourd à mon sens et c’est pourquoi je vous conseille de miser sur le succès de Boston pour une cote de 1.62 ! Pour faire gonfler le tout, je vous conseillerais de rajouter le fait qu’Irving marque au moins 30 pts.

Pariez sur Brooklyn – Boston ici !

Mon Combo Jackpot :

Victoire de Boston à Brooklyn +

Victoire des Lakers contre Dallas (si Lebron James joue) +

Portland bat Cleveland

Cote totale : 7.66