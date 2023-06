PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 12 juin – NBA Finale

Mon pronostic : Denver bat Miami et remporte le titre, Jokic, Murray et Butler marquent au moins 20 points (2.00)

Denver a l’occasion d’écrire l’histoire sur son parquet. Les Nuggets mènent 3-1 dans cette confrontation et peuvent ainsi remporter le premier titre NBA de leur histoire en cas de succès cette nuit. Beaucoup trop forts à domicile, ils possèdent une force collective exceptionnelle, Nikola Jokic étant bien épaulé par Jamal Murray, Aaron Gordon ou encore Bruce Brown. Si Miami a déjà réalisé l’exploit de s’imposer à la Ball Arena, je ne vois pas comment le Heat, malgré un très grand Jimmy Butler, pourrait réaliser une telle performance une seconde fois dans cette finale. Denver a beaucoup trop de certitudes pour s’effondrer au plus mauvais des moments et va être sacré champion.

