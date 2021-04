PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 13 avril NBA

Mon pronostic : victoire de Boston contre Portland (2.00) !

Match très compliqué à pronostiquer entre ces deux franchises. Les Blazers sont 6e à l’Ouest et réalisent une bonne saison mais la dynamique est moyenne depuis quelques temps avec seulement deux victoires sur leurs six dernières rencontres. Tout le contraire des Celtics qui, 7e à l’Est, sont loin de la place qu’ils devraient occuper mais qui sont dans une bonne forme actuellement avec cinq succès en six matches. L’objectif d’atteindre la 4e place de la Conférence est possible mais pour cela il faudra gagner à Portland cette nuit. Lors de leurs deux derniers duels, Boston s’étaient imposés et je vois la série se poursuivre pour doubler la mise. Si vous voulez prendre plus de risques, ajoutez à cette victoire un volume de points inférieur à 228 pour une cote de 3.35 !

Mon MyMatch :

Lillard marque au moins 20 pts + Lillard réalise au moins 7 passes décisives + Tatum marque au moins 25 pts + Brown réalise au moins 7 passes décisives (10.00)