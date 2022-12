PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 13 décembre - Coupe du Monde

Mon pronostic : Les Lakers battent Boston (2.35) !

Et si Boston repartait de Los Angeles avec deux défaites en deux jours ? Après avoir perdu la nuit dernière face aux Clippers, les Celtics vont affronter des Lakers motivés et enfin au complet ! Lebron James et Anthony Davis sont revenus à un excellent niveau et ils savent que leur franchise ne doit plus perdre de temps pour rester dans la course au Playoffs. Boston, de son côté, occupe toujours la tête du classement de la conférence Est mais commence à souffrir dans cette fin de road trip. Pour la cote, je vous conseille de miser sur un succès des Lakers (2.35) !

