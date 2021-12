PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 13 décembre - NBA

Mon pronostic : Milwaukee s'impose à Boston (1.96) !

Milwaukee est dans une forme étincelante depuis de nombreuses semaines. Les Bucks n’ont perdu que deux fois lors des quatorze derniers matches et restent sur deux victoires consécutives en déplacement à New York et à Houston. Ce n’est pas du tout la même dynamique pour les Celtics qui comptent quatre revers sur leurs cinq dernières rencontres qu’ils ont disputées. Boston est favori. Cela s’explique peut-être par le fait que Milwaukee est en back-to-back, ainsi que par le résultat de la première confrontation cette saison entre ces deux équipes avec une victoire des Celtics après prolongations. Cependant, je jouerais le succès à l’extérieur des Bucks pour une cote de 1.96 !

