PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 13 juin – NBA

Mon pronostic : Golden State bat Boston et au moins 202 points dans le match (2.00)

Golden State est redevenu l’immense favori pour le titre. Les Warriors ont réalisé une performance XXL à Boston, il y a trois nuits, pour revenir à égalité dans cette confrontation (2-2). Surtout, les joueurs de Steve Keer peuvent s’appuyer sur un Stephen Curry de l’ordre du divin dans cette finale. Après trois premiers matches déjà très bons sur le plan statistique, le joueur de trente-quatre ans a été stratosphérique au TD Garden dans une quatrième manche qui l’aura vu inscrire pas moins de quarante-trois points ! Une prestation énorme qui me pousse à l’optimiste pour Golden State. En face, Boston semble avoir tiré sur la corde le plus possible. Les Celtics ont déjà réalisé deux exploits dans cette finale mais ont peut-être raté leur plus belle chance de prendre un ascendant psychologique sur leur adversaire. D’autant plus que Robert Williams a dû demander à sortir suite à une blessure au genou et pourrait bien manquer à l’appel cette nuit. Je vous propose donc de miser sur un succès des Warriors avec au moins 202 points dans le match. Un pari qui vous permet de doubler la mise.

Mon MyMatch de folie : victoire de Golden State, au moins 20 points inscrits par Klay Thompson et Jaylen Brown, au moins 8 rebonds pour Robert Williams (6.00)

