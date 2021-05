PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 13 mai NBA

Mon pronostic: Miami bat Philadelphie et plus de 217 points dans la rencontre (3.40).

Nouvelle nuit de NBA avec cette très belle affiche entre Miami et Philadelphie. Le 5e contre le leader à l’Est. Tout semble aller pour le mieux du côté du Heat. Il vient en effet de remporter ses trois dernières rencontres: contre les Celtics à deux reprises et face aux Timberwolves. Cette rencontre est très importante pour ce groupe qui peut encore grapiller quelques places au classement. Contexte légèrement différent pour les 76ers qui viennent eux de s’incliner contre les Pacers. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Miami contre Philadelphie avec plus de 217 points dans le match!

