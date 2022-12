PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 14 décembre - NBA

Mon pronostic : Dallas s'impose à domicile face à Cleveland (1.74)

C'est un sacré choc auquel nous allons assister cette nuit ! Un duel de franchises entre le 9ème de la conférence Ouest et le 3ème de la conférence Est, mais également un match dans le match entre Luka Doncic et Donovan Mitchell, qui sont dans une forme étincelante depuis le début de saison. Pourtant, sur cette rencontre, je vois les Mavericks s'imposer. À domicile, Dallas a un bilan de 11 victoires et 4 défaites en 15 matches, alors que Cleveland, à l'extérieur, n'a remporté que 5 matches sur 14 possibles. De plus, les Cavs se sont récemment inclinés sur le parquet des Spurs, pourtant bons derniers de la conférence Ouest. Je pense que cette défaite peut semer un léger doute dans la tête des joueurs de l'Ohio qui doivent s'attendre à un rude combat cette nuit. Je vois donc Dallas s'imposer !

Victoire de Dallas + Donovan Mitchell et Luka Doncic marquent au moins 25 points chacun + Jarrett Allen prend au moins 10 rebonds (6.50)

+ Victoire des Clippers et Paul Georges inscrit au moins 25 points

+ Victoire de Charlotte

+ Victoire de Miami

+ Victoire de Toronto

+ Victoire de Portland

+ Victoire de Denver

Cote totale : 104,27