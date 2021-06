PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 14 juin NBA

Mon pronostic: les Clippers de Los Angeles battent Utah, moins de 224 points dans le match (2.55).

Nouvelle nuit de NBA ce lundi avec cette affiche entre les Clippers de Los Angeles et Utah. Une demi-finale de conférence où le Jazz mène déjà 2-1. Mais il va devoir se relancer puisqu’il reste sur une défaite 132 à 106. La faute à une très grosse prestation de Paul George qui a terminé le match avec 31 points, 3 rebonds et 5 passes décisives. La franchise de Los Angeles peut aussi s’appuyer sur Kawhi Leonard et Nicolas Batum. Le joueur français semble vraiment en très grande forme en ce moment. C’est pourquoi je vois les Clippers de Los Angeles s’imposer contre Utah avec moins de 224 points dans la rencontre.

