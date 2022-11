PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 14 novembre - NBA

Mon pronostic : Phoenix gagne à Miami, plus de 216 points dans le match (3.50) !

Les Suns peuvent faire un bon coup en Floride la nuit prochaine ! Phoenix, troisième de la conférence Ouest, est en plein coeur d'un road trip moyennement négocié (deux victoires et deux défaites). Les partenaires de Devin Booker affrontent une franchise de Miami qui souffre à domicile (5 succès et quatre défaites). Je m'attends à une rencontre équilibrée, avec peu d'écart et je mise sur un succès des Suns avec plus de 216 points dans la partie (3.50) ! Vérifiez tout de même si Chris Paul est de retour avant de miser.

