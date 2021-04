PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 15 avril NBA

Mon pronostic: Atlanta s'impose contre Milwaukee (2.50).

Nouvelle nuit de NBA avec cette rencontre entre Atlanta et Milwaukee. Le 4e qui accueille le 3e à l’Est. Les Bucks viennent de se relancer en s’imposant facilement contre le Magic et les Timberwolves. Mais la dynamique semble être légèrement du côté des Hawks qui restent eux sur des succès contre les Bulls, les Hornets et les Raptors. Cette équipe peut toujours compter Clint Capela ou encore Trae Young. Mais le meneur est malheureusement incertain pour cette affiche… S’il est bien présent, je vous conseille d’en profiter et de miser sur un succès d’Atlanta contre Milwaukee!

Pariez sur Atlanta-Milwaukee ici.