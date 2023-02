PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 15 février – NBA

Mon pronostic : Philadelphie bat Cleveland (1.92)

Choc à suivre cette nuit à l’Est entre le 3e et le 4e. Philadelphie et Cleveland sont sur une très bonne série de victoires. Les Sixers ont remporté leur trois dernières rencontres face à New York, Houston et sur le parquet de Brooklyn tandis que les Cavaliers restent sur sept victoires consécutives. En début de saison ils avaient remporté la confrontation face à Philadelphie (113-85). Cependant je pense que les Sixers peuvent prendre leur revanche. Je m’attends à du grand Joel Embiid qui devrait poser d’énormes difficultés à ses adversaires.

Mon MYMATCH :

Philadelphie + Embiid marque au moins 30 pts + Garland marque au moins 20 pts (4.70)

