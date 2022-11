PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 15 novembre - NBA

Mon pronostic : Dallas bat les Clippers, moins de 214pts dans le match (2.20) !

Duel équilibré en perspective la nuit prochaine entre Dallas et les Clippers, respectivement classés sixième et septième de la Conférence Ouest. Les Mavs sont impresionnants à domicile cette saison : six victoires et une défaite en sept rencontres. Le match de ce soir sera compliqué à gérer car les Californiens sont performants à l'extérieur (5 victoires, deux défaites) mais je me dis que Luka Doncic est tellement chaud que Dallas finira par l'emporter. Je mise sur un succès des Mavericks avec moins de 214 points dans la partie (2.20) !

