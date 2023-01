PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 janvier - NBA

Mon pronostic : Toronto gagne à New York (2.20) !

Je vois bien les Knicks passer à côté du match de ce soir ! New York marche bien actuellement : quatre victoires sur les cinq dernières rencontres, Julius Randle à son meilleur niveau, une sixième place de la conférence Est. Les joueurs de Tom Thibodeau viennent de gagner à Detroit et pourraient bien connaître une certaine décompression. En face, Toronto va mieux après un début de saison compliqué et les raptors ont profité de leur belle série (3 succès sur les quatre dernières rencontres) pour remonter à la onzième place. Pascal Siakam est très performant en ce moment donc je mise sur la surprise : victoire de la franchise canadienne sur le parquet du Madison Square Garden (2.20) !

