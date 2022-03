PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 mars NBA

Mon pronostic : Golden State bat Boston, Tatum et Curry à au moins 20pts (3.60) !

Le trio magique des Warriors est enfin reconstitué ! Draymond Green semble débarrassé de ses soucis physiques et il a immédiatement retrouvé une grande complicité avec Stephen Curry et Klay Thompson. Golden State vient d'enchaîner quatre succès et pourrait bien piquer la deuxième place de la Conférence Ouest à Memphis. Boston, l'adversaire du soir, reste sur une défaite contre Dallas mais possède également un effectif de qualité qui lui permet d'occuper la cinquième place de la Conférence Est. Je mise sur le MyMatch suivant : victoire des Warriors, Tatum et Curry à au moins 20pts (3.60) !

