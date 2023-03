PRONOS Paris RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 mars - NBA

Mon pronostic : Brooklyn s'impose face à Sacramento (1.70)

Comme la nuit dernière, nous avons le droit à une belle affiche ce soir en NBA ! Après un petit coup de mou après la perte de Kyrie Irving et de Kevin Durant lors de la dernière trade deadline, Brooklyn va mieux, grâce notamment à la montée en puissance de Mikal Bridges. De l'autre côté, Sacramento est l'une des meilleures équipes de la ligue à l'extérieur. Un statut confirmé hier soir sur le parquet des Bulls. Mais justement, ce qui me préoccupe pour cette rencontre face aux Nets, c'est que les Kings sont en back to back. Le match était serré face à Chicago et ils y ont peut-être laissé quelques plumes. Brooklyn ressemble de plus en plus à une équipe avec l'apport de Bridges et de Dinwinddie et, même si Scramento est une meilleure équipe cette année, je vois les Nets l'emporter ce soir, car je pense que le facteur fatigue va beaucoup jouer !

Pariez ici sur Brooklyn - Sacramento !

Mon Super-Combo :

Victoire de Denver par au moins 10 points d'écart

+ Victoire de Brooklyn

+ Victoire de Phoenix

+ F. VanVleet (RAP) et S. Gigeous-Alexander (OKC) marquent au moins 25 points chacun

Cote totale : 6.77