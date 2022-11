PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 16 novembre – NBA

Mon pronostic : Boston gagne à Atlanta (1.78)

La série de Boston est folle. Avec sept victoires consécutives les Celtics ont pris la place de leader dans cette conférence Est avec un bilan de sept succès et trois défaites. Jason Tatum fait des misères à toutes les défenses et je ne vois pas comment Atlanta pourrait défendre face à lui. Les Hawks sont 3e mais alternent les bons et les moins bons résultats. Les Hawks restent sur un beau succès à Milwaukee avec quinze points d’écart. Cette fois je ne pense pas qu’Atlanta pourrait l’emporter. Boston me semble en pleine confiance et sûr de ses forces. Je pencherais donc pour le succès des Celtics et pour faire gonfler la cote, je vous propose de parier sur un volume de points supérieur à 219 pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Atlanta – Boston ici !

Mon combo Jackpot :

Boston gagne à Atlanta et + de 219 points

Charlotte bat Indiana

Minnesota gagne à Orlando

Washington bat OKC et Porzingis marque au moins 20 pts

Miami gagne à Toronto

Milwaukee bat Cleveland

La Nouvelle-Orléans bat Chicago

Dallas bat Houston

Phoenix bat Golden State

Cote totale : 103.90