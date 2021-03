PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 17 mars NBA

Mon pronostic : victoire des Clippers sur le parquet des Mavericks (1.72) !

Dallas et la franchise de Los Angeles se retrouvent une nouvelle fois. Lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, les Clippers s'étaient imposés (99-109) pour prendre leur revanche après la fessée infligée par les Texans alors qu'ils évoluaient sur leur parquet (73-124) en décembre. Pourtant les Mavericks ont gagné cinq de leurs sept derniers matches. Cependant je pense que les Clippers partent avec une belle longueur d'avance. Ce n'est jamais évident de s'imposer deux fois de suite contre la même franchise mais ils en sont capables. Kahwi Leonard a été très bon lors de ce duel de la nuit dernière. La confiance et l'avantage psychologique sont du côté de Los Angeles. C'est pourquoi je vous conseille la victoire des Clippers pour une cote qui me semble bien payée de 1.72 !

Pariez sur Dallas - LA Clippers ici !