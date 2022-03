PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 17 mars – NBA

Mon pronostic : Orlando bat Detroit par au moins dix points d’écart (3.20)

Pour la seule rencontre de la nuit prochaine en NBA, ce sont les deux pires équipes de la Conférence Est qui s’affrontent. Orlando et Detroit comptent dix-huit succès depuis le début de la saison et semblent se battre pour le premier choix de Draft. Avec quatre défaites de rang, les Pistons sont au fond du trou et doivent même faire sans Cunningham, Diallo et Jackson. Le Magic a quand même remporté deux rencontres cette semaine contre Minnesota ainsi qu’à la Nouvelle-Orléans et s’est incliné après prolongation face aux Sixers. C’est pourquoi je ferais plutôt confiance en Orlando pour ce duel. Je vous conseille même de miser sur son succès par au moins dix points d’écart pour plus que tripler la mise !

