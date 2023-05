PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 18 mai – NBA

Mon pronostic : Denver bat les Lakers, James fait au moins 7 passes décisives et Davis, Murray et Jokic marquent au moins 20 pts chacun (4.50 via MYMATCH)

Denver a fait respecter la logique lors du match 1 en s’imposant 132-126. Comme lors de la saison régulière, les Nuggets se sont imposés à domicile contre les Lakers. Cela devrait de nouveau être le cas cette nuit. Portée par un duo Jokic/Murray en grande forme et auteur de soixante-cinq points, la franchise du Colorado est quasi imbattable dans son antre. Les Lakers ont tout de même des arguments avec Anthony Davis (quarante points lors du match 1) ou encore Lebron James mais il faudra attendre la rencontre suivante pour les voir gagner. Je vous propose donc un MYMATCH sans prendre trop de risques à mon sens avec trois joueurs marquant au moins 20 points chacun (Davis, Murray et Jokic) ainsi que Lebron James réalisant au moins 7 passes décisives. Le tout associé à la victoire de Denver pour une cote de 4.50.

Pariez sur Denver – LA Lakers ici !