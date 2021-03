PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 18 mars NBA

Mon pronostic: les Lakers de Los Angeles battent Charlotte avec moins de 226 points dans le match (2.25).

Nouvelle nuit de NBA avec ce choc entre les Lakers de Los Angeles et Charlotte. Le 3e à l’Ouest contre le 5e à l’Est. Tout va bien pour les coéquipiers de Lebron James qui restent sur trois succès: contre les Pacers, les Warriors et les Timberwolves. Ils peuvent aussi s’appuyer sur Dennis Schröber ou encore Montrezl Harrell. Les Hornets semblent eux encore trop irréguliers. Ils restent d’ailleurs sur une défaite face aux Nuggets. C’est pourquoi je vois les Lakers de Los Angeles battre Charlotte et moins de 226 points dans la rencontre. Vous pouvez aussi miser sur un succès par au moins 7 points d’écart (1.94).

