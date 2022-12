PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 19 décembre – NBA

Mon pronostic : la Nouvelle-Orléans bat Milwaukee (1.82)

Les Pelicans restent sur trois défaites de suite mais à chaque fois à l’extérieur. A deux reprises sur le parquet du Jazz et sur celui de Phoenix. Trois revers qui n’ont rien d’infâmant. Il faudrait quand même profiter de ce retour à la maison pour retrouver le goût de la victoire. La Nouvelle-Orléans est 2e de la Conférence Ouest mais attention car cette dernière est très resserrée. Milwaukee a énormément d’arguments pour venir s’imposer au Smoothie King Center. Les Bucks alternent les victoires et les défaites depuis cinq rencontres et restent leaders à l’Est avec vingt-et-un succès et huit revers depuis le début de la saison. Ce sera une rencontre équilibrée entre ces deux franchises mais je pencherais pour celle qui évolue à domicile, à savoir la Nouvelle-Orléans pour une cote de 1.82 !

Mon MYMATCH :

Williamson marque au moins 25 pts + Antokounmpo marque au moins 25 pts + McCollum marque au moins 20 pts (4.20)

Mon Combo Jackpot :

Le MYMATCH sur Nouvelle-Orléans - Milwaukee

Clarkson marque au moins 20 pts + Mitchell marque au moins 25 pts entre Cleveland et Utah.

Philadelphie bat Toronto

Atlanta bat Orlando

Houston bat San Antonio

Portland gagne sur le parquet d’Oklahoma

Phoenix bat les Lakers

Sacramento bat Charlotte

Cote totale : 42.26