PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 19 janvier 2023 - NBA

Mon pronostic : Boston bat Goldent State (1.38)

Les Celtics sont au-dessus du lot cette saison ! Premiers de la conférence Est devant Milwaukee et Philadelphie, Boston est sur une très belle dynamique malgré un petit coup de mou à la mi-décembre. Ils viennent de revenir d'un road trip fort sympathique avec deux victoires à Charlotte et une à Brooklyn. De l'autre côté, les Warriors sont plus inquiétants cette saison. James Wiseman n'y arrive pas, Iguodala n'a toujours pas commencé sa saison, Stephen Curry a été blessé. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer cette saisons galère du côté de Golden State. Avec un bilan tout juste à l'équilibre et une incapacité de gagner à l'extérieur (5 victoires seulement pour 17 défaites), je ne vois pas les champions NBA s'imposer sur le parquet des Celtics. Victoire logique des C's pour moi !

Pariez ici sur Boston - Golden State !

Super combo :

MyMatch sur le NBA Paris Game avec Victoire de Chicago + Z. Lavine marque moins 25 pts + B. Bogdanović inscrit au moins 20 pts (3.40)

+ Victoire de Boston

+ Victoire de Toronto

+ MyMatch Portland - Philadelphie avec Damian Lillard et Joël Embiid marquent au moins 25 pts (1.43)

Cote totale : 10.66