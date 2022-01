PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 19 janvier – NBA

Mon pronostic : Washington bat Brooklyn (1.82)

C’est une très belle affiche ce soir à la Capital One Arena. Washington est actuellement en grande forme, avec quatre victoires sur les cinq derniers matches. Les Wizards enchaînent les rencontres à domicile et, a l'exception d’un accroc face à Portland, fait globalement le travail sur son parquet. Les huitièmes de la conférence Est peuvent compter sur des joueurs qui impressionnent cette saison, notamment Bradley Beal, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma. En face, Brooklyn est actuellement dans une situation plus compliquée. Les Nets n’arrivent plus à enchaîner les bons résultats et gagnent une rencontre sur deux en ce début d’année. S’ils peuvent compter sur Kyrie Irving pour cette partie, Millsap, Claxton et surtout Kevin Durant sont absents. Dans ce contexte, je miserais sur un succès de Washington (1.82). Si vous souhaitez gonfler la cote, vous pouvez ajouter plus de 20 points marqués par Harden, Irving et Beal dans un MyMatch (4.00).

