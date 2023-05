PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 19 mai – Euroligue Final 4

Mon pronostic : Monaco bat l’Olympiakos (2.85)

L’AS Monaco, pour la première fois de son histoire, va disputer le final 4 de l’Euroligue. Cela n’était plus arrivé à un club français depuis l’ASVEL en 1997. C’est dire si la pression est énorme sur les Monégasques qui viennent de sortir le Maccabi Tel Aviv en quart de finale. L’espoir est tout de même permis car cette saison, l’ASM est invaincue face à l’Olympiakos en Euroligue. Attention tout de même à ne pas avoir en tête ce qu’il s’est passé il y a un an quand les Grecs s’étaient imposés lors du match 5 pour intégrer le carré final. Cette fois, sur une rencontre, je pense que l’ASM est tout à fait capable de créer l’exploit et d’aller en finale. Un pari très risqué mais qu’il faut tenter à 2.85 !

Mon MYMATCH :

Victoire de Monaco + Kostas Loukas fait au moins 5 passes décisives + Moustapha Fall réalise au moins 7 rebonds (9.50)

