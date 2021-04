PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er avril NBA

Mon pronostic: Miami s'impose par au moins 5 points d'écart contre Golden State (2.00).

Nouvelle nuit de NBA avec cette très belle affiche entre Miami et Golden State. Le 5e contre le 9e à l’Ouest. Le Heat s’est parfaitement relancé en remportant ses deux derniers matches: contre les Pacers et face aux Knicks. Cette équipe peut toujours compter sur de très bons Duncan Robinson et Jimmy Butler. Les Warriors viennent eux seulement de relever la tête en battant les Bulls. En l’absence Stephen Curry, cela s’annonce trop compliqué pour ce groupe. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur une victoire par au 5 points d’écart de Miami contre Golden State! Vous pouvez aussi tenter ce succès avec moins de 220 points dans la rencontre (2.95).

Pariez sur Miami-Golden State ici.