PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er février – NBA

Mon pronostic : Boston bat Brooklyn et Brown et Irving marque au moins 25 points chacun (2.40 via MYMATCH)

C’est le choc à suivre cette nuit entre le leader et le 4e de la conférence Est. Les Celtics ont mis fin à une série de trois défaites consécutives en s’imposant après prolongation face aux Lakers. Une victoire qui leur permet de garder deux succès d’avance sur les Bucks. Cette nuit, Boston est très largement favori face à des Nets toujours privés de Kevin Durant, Ben Simmons et même TJ Warren. Même si Brooklyn est très bon à l’extérieur et reste sur deux succès consécutifs, ces absences pèseront trop lourd. Je vous propose donc de miser sur un succès de Boston. Pour faire gonfler la cote je vous conseille de miser sur le fait qu’Irving et Brown marquent chacun plus de 24,5 points pour une cote de 2.40 !

