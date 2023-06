PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er juin – Finale NBA

Mon pronostic : Denver bat Miami et Murray marque au moins 25 points (1.88)

Denver part largement favori de cette finale NBA et c’est logique. Les Nuggets forment une équipe bien en place, intelligente et pétrie de talent. Ils l’ont prouvé aussi bien en saison régulière qu’en playoffs lors desquels ils n’ont perdu que trois fois. Attention tout de même à cette franchise de Miami qui a prouvé de quoi elle était capable. En finale de Conférence Est, le Heat a réussi à retrouver toutes ses qualités lors du match 7 alors qu’il menait 3-0 dans la série. Une performance mentale énorme. Je pense tout de même que Denver va parfaitement négocier ce match 1 et je vois même Murray marquer au moins 25 points pour une cote de 1.88 !

Pariez sur Denver – Miami ici !

Mon MYMATCH :

Denver gagne +

Murray marque au moins 25 points +

Jokic réalise au moins 14 rebonds +

Adebayo réalise au moins 9 rebonds (6.00)