PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 1er mars – NBA

Mon pronostic : Minesota bat Golden State (1.92)

C’est une très belle affiche cette nuit au Target Center. Minesota est une équipe aussi impressionnante qu’irrégulière. Les Timberwolves ont du mal à aligner les victoires mais possèdent la meilleure attaque de la ligue. Leur dernier succès, à Cleveland, montre tout le potentiel de cette équipe lorsqu’elle est en pleine forme. En face, Golden State vit une période compliquée. La belle parenthèse de fin janvier-début février s’est bel et bien refermée et les Warriors n’arrivent plus à enchaîner depuis. L’absence de Draymond Green commence sérieusement à se faire ressentir et elle est désormais accompagnée de celle de Klay Thompson. Dans un tel contexte, je ne vois pas les coéquipiers de Steph Curry l’emporter. Je vous propose donc de miser sur une victoire de Minesota sur son parquet (1.92).

Pariez sur Minesota – Golden State ici !