PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 2 février NBA

Mon pronostic : les Lakers battent Portland par au moins six points (2.05) !

Les temps sont durs à Los Angeles ! Les Lakers ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches et ont glissé a la neuvième place de la Conférence Ouest. Toujours privés de Lebron James, les Californiens reçoivent Portland la nuit prochaine, qui pointe à la dixième place. Les Blazers connaissent eux aussi des problèmes d'effectif et je me dis que c'est le match idéal pour remettre la machine en route. Je mets une pièce sur les Lakers et, pour faire gonfler la cote, je mise sur un succès avec au moins six points d'avance (2.05) !

