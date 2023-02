PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 2 février – NBA

Mon pronostic : les Clippers gagnent à Milwaukee (2.40)

Les Bucks sont sur une série de cinq victoires consécutives dont trois à domicile face à Denver, la Nouvelle-Orléans et Charlotte. Trois adversaires largement prenables et moins costauds que les Clippers. Milwaukee est deuxième de la conférence Est et accueille le 4e à l’Ouest. Les Clippers comptent six succès sur les sept derniers matches et forment une des franchises les plus en forme en ce moment. Ce ne sera pas une rencontre facile pour les Bucks. Je pense que la franchise de Los Angeles peut même l’emporter et je tenterais donc de jouer cette grosse cote !

Victoire des Clippers + Leonard marque au moins 25 pts + George marque au moins 20 pts (4.10)

Le MYMATCH de Milwaukee – LA Clippers +

Les Lakers gagnent à Indiana +

Cleveland bat Memphis +

Denver bat Golden State +

Brunson (New York) marque au moins 25 pts à Miami +

Rozier (Charlotte) marque au moins 20 pts à Chicago

Cote totale : 28.92