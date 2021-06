PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 2 juin NBA – Playoffs

Mon pronostic : victoire d'Atlanta contre New York (2.05) !

Les Knicks n’ont plus le droit à l’erreur. Menée 3-1 par Atlanta, la franchise de New York doit l’emporter au Madison Square Garden pour rester en vie et tenter d’entamer un come-back. Sur les deux derniers matches, Atlanta l'a écrasée avec 17 et 11 points d’écart. Il est urgent de se ressaisir pour les coéquipiers de Derrick Rose qui avaient réalisé une grande saison régulière avec une belle 4e place. Les Hawks, eux, avaient fini 5e. Les voilà donc avec un sacré avantage et une seule rencontre à remporter pour passer au tour suivant. Lors du match 4 Trae Young et Clint Capela avaient été énormes ! Pour cette nuit, je pense que les Hawks vont finir le travail et éliminer les Knicks pour doubler la mise. Pour gonfler la cote, je vois un volume supérieur à 208,5 points. Un combiné à 3.50 !

Pariez sur New York - Atlanta ici !

Mon MyMatch :

Randle marque au moins 25 pts + Young marque au moins 25 pts + Bogdanovic marque au moins 20 pts : 8.00