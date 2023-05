PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 2 mai – NBA

Mon pronostic : Golden State bat les Lakers et LeBron James marque au moins 20 points (1.80)

C’est l’affiche que tout le monde voulait voir ! Les Warriors et les Lakers ont vécu une saison régulière difficile mais sont parvenus à éliminer respectivement Sacramento et Memphis lors du premier tour des playoffs. Je pense donc que le spectacle sera au rendez-vous pour les confrontations à venir entre les deux franchises. Golden State me paraît tout de même mieux armé à domicile. Stephen Curry porte ses coéquipiers et ne cesse de performer dans les matches à enjeux. En face, LeBron James se montre de moins en moins marqueur atteint souvent la barre des 20 points. Si cette première rencontre pourrait être serrée, je pense que Golden State fera le travail et s’imposera sur son parquet.

Mon Combo Jackpot :

Golden State bat les Lakers, LeBron James marque au moins 20 points et Anthony Davis au moins 25 points (3.45)

New York bat Miami, RJ Barrett et Bam Adebayo marquent au moins 20 points (3.95)

Cote totale : 13.63

