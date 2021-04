PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 avril NBA

Mon pronostic : victoire de Brooklyn sur le parquet de la Nouvelle-Orléans (2.20)

Match très intéressant à suivre cette nuit pour les parieurs. Les Pelicans sont favoris pour cette rencontre étant donné les nombreuses absences du côté des Nets. En effet, Harden et Durant ne devraient pas être présents. Cela fait quelques rencontres que ça dure pour Brooklyn qui souffle le chaud et le froid avec un bilan de 50% de victoires sur ses six derniers matches. Avec seulement un succès de retard sur Philadelphie, la place de leader à l’Est est toujours accessible mais pour cela il faut donc gagner. La Nouvelle-Orléans est dans une mauvaise période avec trois défaites d’affilées et a trois longueurs de retard sur le 10e à l’Ouest, les Spurs. Je pense que la grosse cote peut se jouer avec la victoire des Nets qui, même diminués, peuvent l’emporter cette nuit pour plus que doubler votre mise !



