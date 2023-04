PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 avril – NBA

Mon pronostic : les Clippers battent Phoenix (2.25)

Après leur victoire lors du premier match, les Clippers se sont largement inclinés pour la deuxième rencontre toujours sur le parquet de Phoenix (123-109). La faute à un Devin Booker énorme, auteur de 38 points. La franchise de Los Angeles a cependant fait le plus dur en prenant une rencontre et a récupéré l’avantage du terrain. Je pense que cette cote de 2.25 est très intéressante. Les Clippers ont remporté trois des quatre dernières confrontations face à Phoenix et je les imagine s’imposer une nouvelle fois cette nuit au Footprint Center.

Mon MYMATCH :

Victoire des Clippers + Leonard marque au moins 30 pts + Durant marque au moins 25 pts (4.80)

Mon Combo Jackpot :

Le MYMATCH sur Clippers – Phoenix +

Golden State bat Sacramento et Curry marque au moins 30 pts +

Bridges marque au moins 25 pts et Harden au moins 20 pts entre Brooklyn et Philadelphie

Cote totale : 27.86