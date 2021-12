PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 décembre – NBA

Mon pronostic : les Clippers battent San Antonio (1.49)

Après deux défaites en déplacement, les Clippers doivent absolument l’emporter à domicile. Au Staples Center la série est excellente avec trois victoires d’affilées face à Boston, Orlando et Phoenix. La franchise de Los Angeles est 5e à l’Ouest avec un bilan équilibré de seize succès et quatorze défaites. En réception elle est la 3e meilleure équipe de la conférence. Les Spurs comptent au total, onze victoires pour dix-huit revers. Ils sont hors de la zone du play-in et n’arrivent pas à trouver de la régularité dans leurs performances. Je vous propose de miser sur le succès des Clippers pour cette rencontre. Un pari seulement coté à 1.50 mais que vous pourriez très bien faire entrer dans un combiné plus large !

Mon MyMatch :

Victoire des Clippers + Reggie Jackson marque au moins 20 pts + Dejounte Murray marque au moins 20 pts (5.10)

Pariez sur LA Clippers - San Antonio ici !