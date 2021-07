PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 juillet Finale NBA

Mon pronostic : victoire de Milwaukee par au moins six points d’écart face à Phoenix (1.82)

Les Bucks ont fait un très grand pas vers le titre NBA en s’imposant lors du match 5 sur le parquet des Suns (119-123). Phoenix devait absolument gagner cette rencontre alors que la franchise avait remporté les deux premiers duels de cette série à domicile assez largement. Milwaukee est dont revenu et est même passé devant pour n’être plus qu’à une victoire du trophée tant convoité. Je pense que l’avantage psycholiqie acquis par les coéquipiers d’Antetokounmpo est indéniable et trop important pour que les Suns puissent revenir. Je ne vois pas pas d’ultime rencontre décisive. Les Bucks devraient s’imposer assez tranquillement pour s’offrir un titre qu’ils méritent amplement. Je vous propose donc la victoire de Milwaukke par au moins six point d’écart pour une cote de 1.82 !

