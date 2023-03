PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 mars - NBA

Mon pronostic : Philadelphie bat Chicago par au moins 8 points (1.76) !

Phily est dans une forme étincelante ! Les Sixers ont dépassé Boston et occupent désormais la deuxième place de la Conférence Est grâce à une série de huit victoires consécutives. Cela est dû notamment aux prestations magnifique de Joel Embiid, plus que jamais candidat au titre de MVP de la saison régulière. Chicago, de son côté, est à la lutte pour le Play in et va tout tenter pour aller chercher une victoire de prestige. Malgré tout, je pense que Philadelphie a beaucoup plus d'arguments donc je mise sur un succès avec au moins huit points d'avance (1.76) !

