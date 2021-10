PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 octobre – NBA

Mon pronostic : New York bat Boston (1.78)

Les Knicks ont, à mon sens, été un cran au-dessus de leur niveau réel lors la saison dernière. Ils avaient fini 4e de la Conférence Est et n’avaient pas réussi à passer le premier tour des play-offs face à Atlanta. La pré-saison a été très bonne pour New-York qui a remporté tous ses matches même si cela ne veut pas dire forcément grand-chose. Les Celtics se sont, eux aussi, fait éliminer tôt des play-offs cet été. Ils ne pourront pas compter sur Jaylen Brown blessé au poignet. Je pense que les Knicks vont s’imposer chez eux. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de miser sur ce succès avec plus de 217,5 points (3.05). Pour les marqueurs, je vois Julius Randle réaliser une grosse partie. Je vous propose donc de miser sur le fait qu’il mette au moins 25 points pour plus que doubler la mise (2.15) !

