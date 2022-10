PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 20 octobre – NBA

Mon pronostic : Philadelphie bat Milwaukee et au moins 225 points (2.75)

La défaite a à Boston lors de leur premier match de la saison régulière n’a pas été honteuse pour les Sixers. La franchise de Philadelphie a de belles choses a montré pour ce nouvel exercice et devrait s’imposer cette nuit contre des Bucks pas au mieux. Alors oui, Giannis Antetokounmpo va encore réaliser des merveilles mais Milwaukee doit évoluer sans Middleton et cela est un gros handicap en ce début de saison. L’absence de Pat Connaughton est préjudiciable également pour les Bucks. Je pense donc que Philadelphie va gagner pour une cote de 1.58 ! Pour la faire grimper je vous propose de miser en plus sur un volume d’au moins 225 points (2.75).

Philadelphie bat Milwaukee + Antetokounmpo marque au moins 30 pts + Embiid marque au moins 25 pts et Harden fait au moins 10 passes décisives (6.00)

Les Clippers gagnent contre les Lakers d’au moins 8 pts, George marque au moins 20 pts, Davis marque au moins 20 pts et James marquent au moins 25 pts (5.80)

