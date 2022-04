PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 21 avril – NBA

Mon pronostic : Dallas gagne à Utah (3.30)

Dallas a pris sa revanche après sa défaite lors de la première confrontation contre le Jazz. Les Mavericks l’ont emporté alors qu’ils étaient outsiders et sans Doncic. Le Slovène manque à son équipe mais devrait revenir cette nuit et cela pourrait tout changer pour sa franchise qui est bien meilleure que son adversaire avec lui sur le parquet. Utah pourrait donc recevoir une armada bien différente de celle qui l’a battu il y a quelques jours. Je pense que les Mavericks vont l’emporter cette nuit pour passer devant dans ces playoffs. Un très beau pari que je vous conseille de jouer au plus vite avant l’annonce officielle du retour de Doncic pour une cote de 3.30 !

