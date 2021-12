PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 21 décembre – NBA

Mon pronostic : Minnesota gagne à Dallas (1.82)

Duel très intéressant à suivre cette nuit entre Dallas et Minnesota. Les deux franchises sont au coude-à-coude dans cette Conférence Ouest. Les Mavericks sont 9e avec un bilan de quatorze victoires et quinze défaites. Les Timberwolves sont 8e avec quinze succès et autant de revers. Les Texans ne sont pas parvenus à s’imposer lors des deux derniers matches dont le dernier à Minnesota ! Cette rencontre a un air de revanche. Les Timberwolves se sont imposés sur leur parquet (111-105) grâce notamment à un énorme Karl-Anthony Towns auteur de vingt-quatre points, sept rebonds et six passes décisives. Cela porte donc la série de victoire à quatre ! Je vois la cinquième arriver cette nuit pour une cote de 1.82 !

