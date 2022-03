PRONOS PARIS RMC Le pari basket de Stephen Brun du 21 mars – NBA

Mon pronostic : Philadelphie bat Miami (1.98)

Enorme choc à suivre dans le haut de tableau de la Conférence Est. Philadelphie, 3e, doit se remettre de sa défaite à domicile contre Toronto (93-88). Les Sixers alterne le bon et le moins bon ces derniers temps avec quatre victoires et quatre défaites depuis le 6 mars. Le Heat reste sur deux succès consécutifs face à Oklahoma et Detroit. Deux victoires logiques chez lui. Miami a de la marge pour garder sa première place avec trois victoires d’avance sur les Bucks. Pour le duel de cette nuit je pense que Philadelphie ne va pas perdre deux fois d'affilées dans son antre. Un pari coté à 1.98 ! Si vous voulez prendre plus de risques, je vous propose d'ajouter à cette victoire un volume inférieur à 216,5 points (3.35).

Pariez sur Philadelphie – Miami ici !